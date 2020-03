DOOM Eternal: pubblicato il trailer di lancio ufficiale

DOOM Eternal è in arrivo la prossima settimana e, per festeggiare, Bethesda ha pubblicato oggi il nuovo trailer di lancio ufficiale in tutto il suo più brutale splendore.

Qui sotto il trailer di lancio in italiano:

Nei panni dell’iconico Doom Slayer i giocatori dovranno farsi strada tra i demoni dell’inferno, attraverso uccisioni epiche e brutali, mostri colossali, ambienti mai visti e tanto altro nel nuovo titolo id Software.

Premiato come miglior gioco PC e miglior gioco d’azione all’E3 2019, DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. La versione per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.