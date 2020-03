Rockstar ed EA implementano il lavoro da remoto a causa del Coronavirus

Sia Rockstar Games che Electronic Arts hanno annunciato di aver implementato sistemi per permettere ai dipendenti di lavorare da remoto, così come hanno fatto nei giorni scorsi Bungie e Microsoft.

Il timore che lavorare in ufficio possa contribuire alla diffusione dei contagi da Coronavirus ha dunque fatto muovere entrambe le compagnie in questa direzione. Rockstar Games ha diffuso un comunicato di aver implementato tale politica in tutti gli uffici sparsi nel mondo, inoltre viene precisato che il supporto ai titoli con componenti online (pensiamo a Grand Theft Auto V e a Red Dead Redemption 2) non subiranno contraccolpi.

Anche EA si è mossa nella medesima direzione, facendo sapere che gli uffici rimarranno aperti ma al loro interno sarà presente una forza lavoro estremamente limitata, mentre il resto dei dipendenti lavorerà da casa. Il publisher americano ha anche reso noto che le divisioni cinese, italiana, coreana e di Singapore sono state chiuse del tutto.

Entrambe le compagnie fanno sapere che tali politiche rimarranno attive fino a data da destinarsi, dunque fino alla fine dell’emergenza globale.

