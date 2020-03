Disney ferma la produzione dei suoi film a causa del Coronavirus

In seguito allo scoppio dell’epidemia del coronavirus Disney ha deciso di fermare la produzione e la pre-produzione della maggior parte dei suoi film. Questi includono la versione live-action di The Little Mermaid, il remake di Home Alone e il thriller Nightmare Alley di Guillermo del Toro.

Come riportato su Variety, il lavoro su questi film Disney è stato rinviato per quello che lo studio descrive come “un breve periodo”. Altri film colpiti dal coronavirus includono Peter Pan e Wendy, il thriller storico di Ridley Scott The Last Duel, e Shrunk. Anche la produzione del film Marvel, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stata sospesa dopo che il regista Destin Daniel Cretton si è autoisolato su consiglio del medico.

Lo studio ha così dichiarato: “Mentre non ci sono stati casi confermati di COVID-19 nelle nostre produzioni, dopo aver considerato la situazione attuale e aver preso in considerazione la salute del nostro cast e della nostra troupe, abbiamo deciso di mettere in pausa la produzione di alcuni dei nostri film live-action per un breve periodo. Continueremo a monitorare la situazione e puntiamo a ricominciare il più presto possibile “.

Questi ritardi nella produzione segue la recente decisione della Disney di posticipare l’uscita di tre dei suoi film in uscita: Mulan, The New Mutants e Antlers . Lo studio non ha ancora annunciato nuove date di uscita per questi film. Finora non è stato fatto alcun annuncio sul film Marvel Black Widow, ancora previsto per maggio.

Altri grandi film che verranno posticipati a causa del coronavirus includono Fast 9, spostato ad aprile 2021, e il sequel horror A Quiet Place: Part 2. Ricordiamo invece che il coronavirus ha colpito anche il mondo dei videogiochi e proprio recentemente l’E3 2020 è stato completamente cancellato.

