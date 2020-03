GOG dà il via ai saldi di primavera che dureranno fino a fine mese

Siete chiusi in casa per via dell’isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus e non sapete cosa fare? GOG ci viene in aiuto dando il via ai saldi di primavera che coinvolgono quasi tutto il catalogo della piattaforma digitale.

Da oggi e fino al 30 marzo è possibile approfittare di sconti su oltre 2500 prodotti, con ribassi che arrivano a toccare in alcuni casi il 90%. Tra i giochi in promozione non poteva ovviamente mancare The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, che per soli € 14,99 include sia il gioco base che le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Sono in sconto anche molti altri titoli, recenti e non, come Disco Elysium, XCOM 2, Ion Fury, Blade Runner, Dishonored, e chi più ne ha più ne metta; ovviamente tutti i videogiochi in vendita su GOG sono del tutto privi di DRM.

Per consultare l’elenco dei giochi in promozione vi invitiamo a seguire questo collegamento.

