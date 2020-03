Cyberpunk 2077: CD Projekt RED lavora da casa a causa del Coronavirus

CD Projekt RED ha annunciato la chiusura completa dello studio a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo: d’ora in poi gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 lavoreranno da casa per ridurre al minimo il rischio di contagio.

La compagnia polacca ha diffuso nelle scorse ore un breve comunicato con il quale si fa sapere che sono stati effettuate delle modifiche infrastrutturali affinché tutti i dipendenti possano lavorare da remoto. CD Projekt RED spiega che la sfida è molto difficile dal momento che il team si trova ora nelle battute finali dello sviluppo di Cyberpunk 2077, ma gli sviluppatori sono fiduciosi e sono convinti di essere in grado di pubblicare il gioco a settembre come previsto, senza dunque incorrere in ulteriori rinvii.

