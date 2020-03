Resident Evil 3: un trailer dedicato all'incidente di Raccoon City

Capcom ha confezionato un nuovo trailer di Resident Evil 3 che riassume gli eventi che hanno portato al cosiddetto incidente di Raccoon City.

Segnaliamo che il video che trovate qui in alto presenta numerosi spoiler sui capitoli precedenti della saga, giacché illustra in breve le trame di Resident Evil 0, Resident Evil e Resident Evil 2.

Vi ricordiamo, inoltre, che la demo di Resident Evil 3 sarà disponibile a partire da domani, mentre il gioco completo arriverà nei negozi il 3 aprile prossimo. È poi prevista una sessione di open beta per Resident Evil: Resistance, la modalità multiplayer inclusa nel remake di questo terzo capitolo: la prova partirà il 27 marzo.