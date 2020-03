Dead By Daylight arriva su iOS e Android il prossimo mese

Dead by Daylight, il popolare titolo horror multiplayer 4v1, arriverà su iOS e Android il prossimo mese. Dead By Daylight Mobile adotterà la classica struttura free-to-play e offrirà un’esperienza fatta su misura per smartphone basata sul famoso titolo per PC e console di Behavior Interactive.

In questo multiplayer asimmetrico 4v1, i giocatori assumono il ruolo di uno dei quattro “sopravvissuti” sfortunati o di un solitario assassino. I fortunati che vestirano i panni del killer potranno scegliere tra diversi iconici assassini di film horror tra cui Michael Myers di Halloween, Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, il Demogorgone di Stranger Things e molti altri ancora.

Dead by Daylight Mobile sarà disponibile su App Store e Google Play dal 16 aprile. I giocatori Android possono pre-registrarsi andando qui, mentre i giocatori iOS possono pre-registrarsi visitando questo link.

Coloro che si pre-registrano otterranno bonus che vanno dai frammenti iridescenti da spendere in-game agli outfit per i loro personaggi.

