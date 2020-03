Oculus VR: tutte le novità dal Facebook: Game Developers Showcase

Prosegue il Facebook: Game Developers Showcase dedicato a Oculus VR, e dunque alla realtà virtuale declinata su Oculus Rift e Oculus Quest. L’evento digitale ha permesso a molti sviluppatori di presentare le novità per i titoli già disponibili e per quelli che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi.

Tra questi segnaliamo la data di uscita di B-Team per Oculus Quest, fissata per il 26 marzo. Nella stessa data vedrà la luce sulla medesima piattaforma l’avventura The Room VR: A Dark Matter, che porterà con sé tutto il fascino delle escape room.

Lies Beneath è un crudo e realistico gioco horror di sopravvivenza, con incredibili effetti visivi: sarà lanciato su Quest il 31 marzo e sulla piattaforma Rift il 14 aprile.

Phantom: Covert Ops ripropone il genere stealth per la realtà virtuale. In uscita il 25 giugno, questo titolo dal forte impatto visivo si presenta con un cross-save su Quest e piattaforma Rift, il supporto di Oculus Link, le classifiche online e altro ancora.

Segnaliamo, infine, che il team di Ready At Dawn sta lavorando assiduamente per prepararsi all’uscita Echo VR su Quest e ospiterà un closed alpha il 26 marzo.