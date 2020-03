Lord of the Rings e D&D Online aprono i loro server a tutti

In una drammatica situazione come quella che stiamo vivendo in questi giorni, non c’è momento più giusto per iniziare a giocare ad un grande MMO, e con 27 anni di aggiornamenti ed espansioni sulle spalle, Lord of the Rings Online e Dungeons & Dragons Online dovrebbero tenerci occupati per un bel po’. Da oggi, tutte le loro espansioni e i DLC sono aperti a tutti.

Sviluppati originariamente da Turbine e ora gestiti da Standing Stone Games, entrambi sono riusciti a resistere a lungo subendo alcuni cambiamenti nel corso del tempo.

Nonostante entrmabi i titoli abbiano adottato il modello free-to-play anni fa, i pacchetti d’espansione sono ancora a pagamento. Da adesso fino alla fine di aprile, tuttavia, Standing Stone Games offre a tutti i giocatori l’accesso completo gratuitamente. Ci saranno anche eventi di gioco gratuiti nel corso del mese.

Ecco cosa aspettarci da D&D Online fino al 30 aprile:

Tutti i sotterranei e le incursioni, compresi quelli nei pacchetti di espansione, sono aperti a tutti fino al 30 aprile.

Il Buddy Bonus 5% XP sarà attivo dal 20 marzo al 29 marzo.

L’evento Mimic sarà attivo dal 26 marzo al 6 aprile.

L’evento dell’anniversario sarà attivo dal 26 marzo al 30 aprile.

Ecco invece i contenuti a cui potremo accedere in LotRO:

Tutte le missioni, istanze e scaramucce, comprese quelle nei pacchetti di espansione, sono aperte a tutti fino al 30 aprile

Il curatore tornerà dal 26 marzo al 30 aprile

Ci sarà un aumento del 10% di XP a partire dal 26 marzo fino al 6 aprile

L’evento per il compleanno dei Baggins sarà disponibile dal 26 marzo al 6 aprile

Se in questi giorni di quarantena non sapete che fare ora sapete come spenderli.

Fonte