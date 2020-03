Onward sarà disponibile su Disney Plus a sole due settimane dal lancio

Onward giungerà sulle piattaforme digitali e sarà disponibile in streaming su Disney Plus dal 3 aprile, lo annuncia oggi Disney. Si tratta di una notizia sorprendente che farà felici i fan Pixar, dato che la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche solo due settimane fa, il 5 marzo. Il titolo si va ad aggiungere ad altri film come Emma, ​​Bloodshot e Birds of Prey che sono passati anticipatamente dall’uscita al cinema al digitale.

Mentre i cinema di tutto il mondo chiudono le porte a causa del COVID-19, sempre più film passano dal cinema al download digitale e allo streaming. Trolls World Tour, che uscirà nelle sale il 10 aprile, sarà disponibile anche in digitale il medesimo giorno. La Disney ha precedentemente anticipato anche la data d’uscita in streaming di Frozen 2 su Disney Plus. Altri film Disney in arrivo, come Mulan, sono stati rinviati.

“Non vediamo l’ora che il pubblico si goda presto i nostri film sul grande schermo, date le circostanze attuali, siamo felici di distribuire questo divertente film avventuroso sulle piattaforme digitali in anticipo affinché il pubblico possa goderselo comodamente da casa”, hanno dichiarato il regista Dan Scanlon e il produttore Kori Rae in un comunicato stampa.

Onward si svolge in un mondo magico, dove creature come elfi e centauri vivono fianco a fianco, ma la tecnologia ha sostituito la magia. Due fratelli, Ian e Barley (doppiati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt), partono per una ricerca dopo che il più giovane invoca il padre dal regno dei morti – ma solo le sue gambe. Si imbarcano dunque in un’avventura per cercare l’oggetto magico che consentirà loro di far tornare completamente il padre nel mondo dei vivi e trascorrere un ultimo giorno con lui.

