Samurai Shodown arriva su Epic Games Store questa primavera

Samurai Shodown ha debuttato su PS4 e Xbox One la scorsa estate con ottime recensioni e vendite solide. All’inizio di quest’anno, il team di SNK Corp ha portato con successo il gioco su Nintendo Switch. Ora in un nuovo aggiornamento di primavera del suo store, Epic ha rivelato che Samurai Shodown arriverà su Epic Games Store questa primavera.

Qui sotto trovate il video con tutti i giochi che verranno aggiunti questa primavera insieme a Samurai Shodown:

Tra i vari titoli in arrivo insieme a Samurai Shodown segnaliamo Control, Among Trees, Sludge Life, Saturnalia, Dread Nautical e molti altri.

Sfortunatamente, al di fuori della finestra di lancio generale, non abbiamo una data precisa per l’uscita di Samurai Shodown. Il titolo è già disponibile su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

