Slay the Spire si aggiorna su console aggiungendo la Watcher

MegaCrit ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Slay the Spire che porta la Watcher, il quarto personaggio giocabile, su console.

Già disponibile da qualche settimana su PC, questo personaggio aggiuntivo è ora utilizzabile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, portando con sé un nuovo set di carte e una serie di reliquie addizionali che contribuiscono a incrementare la varietà del gioco.

L’update include anche alcune modifiche funzionali all’esperienza ludica, andando così a migliorare un’opera già di per sé estremamente valida.

