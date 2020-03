The Wonderful 101 Remastered si mostra con un nuovo gameplay

The Wonderful 101: Remastered arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam il 22 maggio in Europa, lo ha confermato oggi PlatinumGames.

Un nuovo gameplay di The Wonderful 101: Remastered offre 60 secondi di sequenze tratte dalla versione aggiornata del gioco, che introdurrà controlli ottimizzati per ogni piattaforma e altre migliorie che dovrebbe renderlo più facile da giocare. Naturalmente, The Wonderful 101: Remastered vanterà anche una grafica aggiornata per le piattaforme moderne.

PlatinumGames ha raccolto fondi tramite Kickstarter a febbraio per The Wonderful 101: Remastered. La campagna di crowdfunding ha raccolto oltre $ 2,1 milioni dai backer.

The Wonderful 101 è uscito originariamente su Wii U nel 2013. Il concept di base del gioco è quello di mettere i giocatori nei panni di un centinaio di eroi dotati di abilità differenti.

