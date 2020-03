Rogue Company uscirà quest'estate, pubblicato un reveal trailer

Hi-Rez Studios e First Watch Games hanno pubblicato il gameplay reveal trailer per lo sparatutto multiplayer cross-platform Rogue Company. Le due compagnie hanno annunciato che il gioco uscirà quest’estate per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Epic Games Store.

“I giocatori dovrebbero essere in grado di giocare con i loro amici, indipendentemente dalla piattaforma”, ha dichiarato il lead game designer Scott Lussier in un comunicato stampa. “Rogue Company mira a riunire una vasta comunità di appassionati e dare loro un’esperienza profonda in cui poter sfoggiare il proprio stile di gioco.”

L’executive producer Chris Larson ha aggiunto: “I veterani del genere shooter sono troppo seri. La Rogue Company combina un universo moderno con un gameplay d’azione tattico. I tester già lo adorano e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti voi mentre ci prepariamo al lancio! “

Potete iscrivervi agli alpha test di Rogue Company qui.

Fonte