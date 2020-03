DOOM Eternal infrange tutti i record di vendita

Bethesda Softworks annuncia oggi il successo del lancio di DOOM Eternal, che ha già superato tutti i record di vendita della serie nel weekend dell’uscita, raddoppiando il primato di incassi detenuto da DOOM (2016). DOOM Eternal è stato il titolo campione di incassi su Steam per tutta la settimana, raggiungendo in brevissimo tempo un numero di giocatori simultanei superiore a 100.000.

Al successo commerciale dell’uscita di DOOM Eternal fa eco un consenso unanime e globale da parte della critica. In molti lo definiscono già come un sicuro contendente alla nomina di gioco dell’anno nonché uno dei migliori sparatutto nella storia di questo genere. Oltre al titolo in sé, anche idTech 7, il motore di gioco di DOOM Eternal, ha ricevuto consensi entusiastici. Se volete un nostro giudizio qui trovate la nostra recensione.

“Desideriamo ringraziare i nostri milioni di fan per l’entusiasmo con cui supportano questo gioco”, ha dichiarato Ron Seger, vicepresidente senior del dipartimento vendite globali di Bethesda Softworks. “Nonostante la chiusura di molti negozi di videogiochi, siamo lieti che così tanti fan abbiano avuto la possibilità di godersi DOOM Eternal.”

DOOM Eternal è disponibile in edizione standard al prezzo di 59,99/69,99 € o in Deluxe Edition al prezzo di 89,99/99,99 €.