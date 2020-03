Animal Crossing New Horizons: record di vendite in Giappone

La rivista Famitsu, attraverso le sue consuete stime di vendita, ha riferito oggi che Animal Crossing: New Horizons su Switch ha venduto ad oggi oltre 1,88 milioni di copie.

Animal Crossing su Switch, pubblicato in tutto il mondo il 20 marzo, ha venduto 1,88 milioni di copie fisiche in Giappone in soli tre giorni. Inoltre, Famitsu ha riferito che ancora secondo le sue stime, Animal Crossing ha registrato le migliori vendite della prima settimana per un gioco Switch in Giappone. Questo significa che ha infranto ogni record di vendita battendo Zelda BOTW, Splatoon 2, Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate.

Durante la settimana di lancio di Animal Crossing, le vendite per le console Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono notevolmente aumentate in Giappone. Le vendite sono passate da meno di 100.000 unità a settimana a 392.576 unità durante la settimana di Animal Crossing. Il titolo sta vendendo bene anche nel resto del mondo.

Animal Crossing: New Horizons è ora disponibile su Nintendo Switch.

Fonte