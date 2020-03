Torchlight 3: un nuovo trailer ci presenta la Sharpshooter

Il publisher Perfect World Entertainment e gli sviluppatori di Echtra Games hanno confezionato un nuovo trailer di Torchlight 3 allo scopo di presentare la Sharpshooter, una delle nuove classi presenti in questo action RPG di stampo hack & slash.

Questo personaggio è una combattente dalla distanza che utilizza archi e armi a polvere nera per eliminare le minacce da lontano con colpi precisi e letali. La Sharpshooter è però una tipa che gioca sporco, sfruttando la sua agilità e diversi trucchetti per avvantaggiarsi rispetto alle tante creature mostruose che popolano il mondo di Torchlight 3.

Attualmente in closed alpha su Steam, Torchlight 3 sarà disponibile in versione completa su PC nel corso della prossima estate.