Resident Evil 3: il remake approderà anche su Switch?

Dalle stringhe presenti nella demo di Resident Evil 3 recuperate da alcuni dataminer, sono iniziate a circolare voci sul presunto approdo del remake su Switch.

Come riportato sulle colonne di RelyOnHorror, nella demo attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One sono presenti riferimenti alla console Nintendo. Per esempio viene fatto notare che tra le notifiche relative all’autosave vi è l’invito a non spegnere la console Nintendo Switch durante il processo di salvataggio, e vi è anche un riferimento al Nintendo eShop tra i vari store digitali.

Le possibilità, a questo punto, sono molteplici: in primo luogo è possibile che Capcom abbia provato a far girare il gioco su Switch e poi abbia semplicemente dimenticato di cancellare queste stringhe dal codice finale. È altresì possibile che il RE Engine, opportunamente modificato proprio per il remake di Resident Evil 3, sia talmente scalabile che il titolo in questione diventi giocabile e godibile anche su Switch. Vi è poi una terza possibilità, ossia che il gioco possa essere reso disponibile attraverso il cloud come già avviene nel caso di Resident Evil 7, ma solo in Giappone.

Ovviamente non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Capcom, ricordandovi che per il momento le uniche piattaforme confermate restano PC, PS4 e Xbox One, dove il remake di Resident Evil 3 farà capolino dal 3 aprile prossimo.

