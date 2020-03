SnowRunner ha una data di uscita ufficiale

Focus Home Interactive ha confezionato un nuovo trailer di SnowRunner che ne annuncia la data di uscita ufficiale.

Sviluppato da Saber Interactive, questo videogioco di guida open world offrirà una serie di missioni sandbox impegnative in oltre 30km quadrati di ambienti selvaggi e inospitali alla guida di numerosi veicoli fuoristrada, tutti da sbloccare e potenziare. Le missioni e i contratti di lavoro permetteranno di guadagnare crediti e punti esperienza da investire per acquistare veicoli fuoristrada più potenti e accessori utili per portare a termine altre missioni, da affrontare da soli o in co-op.

SnowRunner sarà disponibile dal 28 aprile su PC, PS4 e Xbox One. Segnaliamo, infine, che la versione PC sarà venduta in esclusiva sull’Epic Games Store.