Animal Crossing: New Horizons in vetta alla classifica italiana delle vendite

Ottimo debutto nel Bel Paese per Animal Crossing: New Horizons (ecco la recensione della nostra Erica) dal momento che il gioco per Nintendo Switch si posiziona al primo posto della classifica italiana delle vendite software relativa alla settimana dal 16 al 22 marzo.

L’esclusiva per la console Nintendo entra in classifica sul gradino più alto del podio, precedendo Call of Duty: Modern Warfare e Grand Theft Auto V, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Di seguito la top ten della classifica aggregata:

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Gran Turismo Sport The Sims 4 God of War Red Dead Redemption 2 NBA 2K20 Need For Speed: Payback