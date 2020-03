The Elder Scrolls Online in prova gratuita su PC e console

Nel presentare un nuovo trailer di Greymoor, Bethesda e ZeniMax Online Studios hanno annunciato che The Elder Scrolls Online sarà in prova gratuita su PC e console.

A partire da domani, mercoledì 1 aprile, e fino a lunedì 13 aprile sarà possibile accedere gratuitamente ai server di The Elder Scrolls Online su PC attraverso l’ESO Launcher, PS4 e Xbox One. Il Free Play Event darà accesso all’intero gioco base, che include quattro delle originali classi di gioco, 23 zone uniche massive e una storyline principale. Da notare che l’evento sarà attivo anche su Steam, tuttavia in questo caso durerà solo fino al 6 aprile.