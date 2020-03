Titan Quest Atlantis è ora disponibile per PS4 e Xbox One

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno pubblicato l’espansione Titan Quest: Atlantis per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Titan Quest al prezzo di € 19,99.

Qui sotto trovate un nuovo trailer:

In Atlantis i giocatori potranno esplorare il Mediterraneo occidentale alla ricerca del mitico regno di Atlantide. La chiave per trovarlo sta nel leggendario Diario di Eracle, situato nella città fenicia di Gadir, ma il viaggio porterà i giocatori oltre i confini del mondo conosciuto.

L’espansione Atlantis è stata lanciata per la prima volta su PC a maggio 2019. Per il momento non è stata annunciata nessuna data d’uscita per la versione Switch dell’espansione Titan Quest: Atlantis.

