Gamescom: confermato il formato digitale per l'edizione di quest'anno

La Gamescom 2020 “si svolgerà almeno in formato digitale dal 25 al 29 agosto”, così hanno annunciato gli organizzatori dell’evento. Lo stesso vale per la Devcom 2020, che si svolgerà invece dal 22 al 24 agosto.

Gli organizzatori decideranno a metà maggio se la Gamescom 2020 potrà svolgersi anche in loco a Colonia in base agli ultimi sviluppi della pandemia COVID-19 attualmente in corso. Se l’evento fisico sarà possibile, verranno annunciate tutte le informazioni su quali modifiche dovranno essere apportate al fine di proteggere la salute di tutti i visitatori. Attualmente, i piani di Gamescom 2020 continuano “a tutta velocità”.

Se Gamescom 2020 o Devcom 2020 non potranno svolgersi sul posto, i visitatori riceveranno un rimborso per i biglietti già pagati e gli espositori saranno rimborsati per intero per i pagamenti effettuati.

Ulteriori dettagli sui formati digitali saranno annunciati nei prossimi mesi.

