Minecraft Dungeons è stato rinviato di un mese a causa del Coronavirus

La notizia era già nell’aria da un paio di settimane ma adesso ne abbiamo la conferma ufficiale: Minecraft Dungeons è stato rinviato di un mese a causa della pandemia di Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero.

Mojang ha infatti annunciato di non riuscire a completare i lavori entro il mese di aprile, per questo la nuova data di uscita è stata fissata al prossimo 26 maggio. Il ritardo si è reso necessario per consentire agli sviluppatori di lavorare in totale sicurezza, in modo da garantire e preservare così la salute dell’intero team durante questo periodo particolarmente difficile.

Vi ricordiamo che Minecraft Dungeons sarà disponibile non solo su PC e Xbox One, ma anche su PS4 e Nintendo Switch.

