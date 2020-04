West of Dead: l'open beta è ora disponibile su PC e Xbox One

Upstream Arcade e Raw Fury hanno reso disponibile l’open beta di West of Dead sia su PC (tramite Steam) che su Xbox One.

La versione di prova permette di toccare con mano questo particolare twin-stick shooter di stampo roguelike in salsa western, offrendo l’opportunità di provare i primi due livelli e testare così le meccaniche del gioco. Segnaliamo che l’open beta durerà fino al prossimo 13 aprile su entrambe le piattaforme.

Vi ricordiamo che West of Dead sarà disponibile in primavera oltre che su PC e Xbox One, anche su PS4 e Nintendo Switch.

