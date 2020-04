La QuakeCon 2020 è stata cancellata per via del Coronavirus

Bethesda e id Software hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale annunciano la cancellazione della QuakeCon 2020, la celebre convention che si tiene a cadenza annuale in Texas e che le due compagnie sfruttano come palcoscenico per annunci e presentazioni.

Come già accaduto per altre manifestazioni simili, tra cui l’E3, anche in questo caso la decisione di cancellare la kermesse è stata presa a causa dell’emergenza Coronavirus. Sia Bethesda che id Software fanno sapere che è impossibile fare previsioni sullo stato della pandemia ad agosto, mese in cui si sarebbe dovuta tenere la QuakeCon 2020, e che dunque non è possibile portare avanti il lavoro di pianificazione e organizzazione della manifestazione in questo clima di incertezza cercando inoltre di garantire la sicurezza e la salute di dipendenti e volontari.

