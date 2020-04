Ecco DiRT Rollers: le corse di biglie secondo Codemasters

Codemasters ha approfittato di oggi, mercoledì 1 aprile, per presentare il suo prossimo progetto: si tratta di DiRT Rollers, un nuovo videogioco di corse interamente dedicato ai campionati di biglie.

Avete letto bene: corse di biglie. Stando alle parole degli sviluppatori, DiRT Rollers offrirà l’esperienza più realistica e rappresentativa di questo sport internazionale, offrendo tutto lo spettacolo che solamente delle piccole sfere di vetro rotolanti possono garantire. Tra le caratteristiche del gioco troviamo anche la possibilità di ingaggiare e licenziare le migliori biglie del circuito, nonché investire in ricerca e sviluppo per migliorarne le performance.

Codemasters fa sapere che in futuro diffonderà ulteriori dettagli sul gioco, e che DiRT Rollers sarà disponibile prossimamente su delle piattaforme ancora non ben definite. Ovviamente noi ci stiamo credendo, anche perché un gioco del genere sarebbe davvero interessante.

