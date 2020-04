Annunciato PONG Quest, gioco di ruolo ispirato al classico arcade

Chequered Ink ha annunciato PONG Quest, una rivisitazione in salsa RPG del classico e celebre videogioco arcade in cui sarà possibile assumere il controllo di una racchetta e attraversare territori pericolosi, ciascuno ispirato a vari titoli di Atari.

In PONG Quest sarà possibile personalizzare il protagonista attribuendogli oltre 50 tipi diversi di palle, ciascuna con le sue abilità uniche. Oltre alla modalità single player è presente anche la possibilità di giocare con un massimo di altri 4 giocatori in frenetiche battaglie multiplayer, selezionando le palle e perfezionando l’equipaggiamento mentre ci si scontra con altre racchette per ottenere la supremazia sull’universo di PONG.

PONG Quest sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della primavera.