Apex Legends: in arrivo il Lore Event "Le vie degli Antichi"

A partire dal 7 aprile, Respawn invita i giocatori di Apex Legends a seguire le orme di Bloodhound nel prossimo Lore Event “Le Vie degli Antichi”.

Qui sotto trovate il trailer dell’evento:

Uno dei più grandi cacciatori che la Frontiera abbia mai visto, Bloodhound, avrà il suo Town Takeover nella mappa “Ai confini del Mondo”, dove i giocatori dovranno combattere feroci Prowler per avere la possibilità di ottenere bottini di alto livello. Customizzazioni cosmetiche esclusive saranno disponibili per i giocatori che completano le sfide quotidiane dell’evento Le Vie degli Antichi con tanti altri oggetti a tema, disponibili nel negozio per gli acquisti diretti.

L’evento Le Vie degli Antichi si svolgerà fino al 21 aprile.