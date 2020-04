Terraria ha sorpassato i 30 milioni di unità vendute

Terraria ha recentemente raggiunto un’importante traguardo nelle vendite con oltre 30 milioni di unità piazzate in tutto il mondo.

Sia Re-Logic che il partner editoriale 505 Games sono soddisfatti di questo risultato e celebrano con la pubblicazione di un nuovo importante aggiornamento per Terraria. Questo update (versione 1.3.5) aggiunge nuovi mobili e set di armature alle versioni del gioco per PlayStation 4 e Xbox One e per la prima volta le versioni console hanno raggiunto gli stessi contenuti della loro controparte PC.

Ora il gioco è probabilmente nel miglior stato possibile, ma le sue attuali dimensioni e profondità potrebbero essere un po ‘troppo da gestire per i nuovi giocatori. Per questo Re-Logic e 505 Games hanno pubblicato un nuovo video tutorial per i nuovi arrivati che insegna come sopravvivere alle prime due notti in Terraria.

Terraria è stato originariamente lanciato nel lontano 2011 e Re-Logic ha continuato ad ampliarlo e migliorarlo da allora.

