Il survival sim Symmetry è gratuito su GOG.com per le prossime 48 ore.

Gli utenti possono ottenere il gioco cliccando sul banner in home page e provare a sopravvivere alle insidie su un pianeta ghiacciato abbandonato. Il gioco sarà gratuito fino al 5 aprile.

Per questo fine settimana GOG ha lanciato anche molti titoli in sconto, tra cui Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (-25%), Chernobylite (-30%), Frostpunk (-60%), Darkwood (-60%), The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (-70%), Torment: Tides of Numenera (-75%) e molti altri.