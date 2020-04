Witchbrook cambia look con una nuova prospettiva isometrica

Witchbrook, il “magical school sim” di Chucklefish ora ha un nuovo look.

Il gioco è in sviluppo da un po ‘di tempo e in precedenza aveva un aspetto 2D dall’alto verso il basso. Ora è stato sostituito a favore di una prospettiva isometrica che sembra rendere decisamente bene. Chucklefish – autore di Stardew Valley e Wargroove – non ha annunciato su quali piattaforme Witchbrook arriverà, ma Switch potrebbe essere una papabile scelta.

Witchbrook porta i giocatori in un mondo affascinante in pixel art dove si fondono vita scolastica e magia, proprio come una sorta di sim di Harry Potter. Streghe e stregoni potranno intraprendere il loro percorso di laurea mentre si relazionano con i propri compagni e sviluppano abilità magiche frequentando le lezioni. I giocatori potranno inoltre partecipare ad attività secondarie come la pesca, la coltivazione di colture magiche e il nutrimento di strani funghi.

Qui trovate il sito ufficiale di Witchbrook.

