Grindstone: disponibile un nuovo aggiornamento su Apple Arcade

L’innovativo puzzle game Grindstone si aggiorna su Apple Arcade con nuovi interessanti contenuti.

L’aggiornamento “Back to the Grind” porta una ventata d’aria fresca al folle titolo di Capybara aggiungendo 15 nuovi livelli, un nuovo boss – il rivale di Jorj, che può farsi strada attraverso le orde a suon di combo – e una nuova meccanica di puzzle Jerk-Go-Round che ruota i cattivi intorno al livello.

Ci sono anche altri oggetti che Jorj può collezionare come l’OK Boomerang e le Throwin Bombs, oltre a una nuova creatura chiamata Jerkameleon che può scambiare i colori in base a qualsiasi mostro lui abbia ingoiato.

Grindstone è un’esclusiva del servizio d’abbonamento Apple Arcade su dispositivi iOS.

