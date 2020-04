Resident Evil 8 svelato a breve? Spuntano nuovi dettagli

Stando alle informazioni riportate dall’insider AestheticGamer su Twitter, Capcom potrebbe essere in procinto di annunciare ufficialmente Resident Evil 8.

Secondo quanto dichiarato dalla fonte, l’annuncio potrebbe arrivare già nel corso di questo mese dal momento che la compagnia giapponese potrebbe sfruttare la scia venutasi a creare dalla recente pubblicazione del remake di Resident Evil 3. Dalle informazioni diffuse da AestheticGamer, il gioco avrebbe dovuto chiamarsi Revelations 3, tuttavia durante lo sviluppo si è deciso di trasformarlo nell’ottavo capitolo canonico della saga.

Lo stesso insider spiega che Resident Evil 8 dovrebbe mantenere la visuale in prima persona mutuata dal suo diretto predecessore, mentre tra le tematiche principali dell’opera in questione dovrebbero esserci l’occultismo e le allucinazioni, qualcosa di molto diverso rispetto ai canoni della saga. La fonte rivela, poi, che il titolo dovrebbe essere cross-gen e dunque potrebbe approdare sia su PS4 e Xbox One, che su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021.

Pare infine che a presentazione ufficiale di Resident Evil 8 fosse previsto per l’E3 2020, tuttavia la cancellazione dell’evento avrebbe spinto Capcom ad anticiparne l’annuncio.

