Humankind: il nuovo video diario di sviluppo è dedicato alla fama

Amplitude Studios e SEGA hanno pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di Humankind, questa volta dedicato alla fama accumulabile dal giocatore e da come è possibile lasciare il proprio segno nella storia.

“La condizione per essere vittoriosi in Humakind è il punteggio della tua fama,” dichiarano gli sviluppatori “Attraverso sei epoche, guadagnerai stelle di quell’epoca che contribuiscono al tuo punteggio di fama in diversi modi: nell’accrescere la tua popolazione, ad espandere le tue città, nella ricerca della tecnologia, nell’essere culturalmente influente e vincere le battaglie, solo per citarne alcuni. Ulteriore fama sarà assegnata per risultati come la circumnavigazione del globo o la costruzione di una meraviglia.”

Humankind, lo ricordiamo, è uno strategico a turni di stampo 4X che verrà pubblicato su PC nel corso del 2020.