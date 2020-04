Mafia 2 Definitive Edition spunta sul sito dell'ente di classificazione coreano

2K Games potrebbe essere in procinto di annunciare Mafia 2 Definitive Edition, con buona probabilità una versione riveduta e corretta del videogioco pubblicato nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360.

La presunta remaster è infatti comparsa dall’oggi al domani sul sito dell’ente coreano che si occupa di classificare i videogiochi in uscita. Ciò significa che l’opera sviluppata originariamente da 2K Czech potrebbe tornare sulle console della generazione attuale, o magari potrebbe approdare su Nintendo Switch dal momento che 2K Games sta portando diversi giochi del suo catalogo sulla console della Casa di Kyoto.

Staremo a vedere, nel frattempo non ci resta che attendere l’eventuale annuncio ufficiale di Mafia 2 Definitive Edition per saperne di più.

