Gears Tactics entra in fase gold, pubblicato un nuovo trailer

Microsoft ha annunciato che Gears Tactics è entrato in fase gold, dunque lo sviluppo è stato completato e il gioco verrà pubblicato su PC a fine mese come inizialmente previsto.

Per l’occasione è stato poi diffuso un nuovo trailer che illustra alcune delle meccaniche principali di questo tattico a turni co-sviluppato da Splash Damage e The Coalition. Dal video che trovate qui in alto veniamo a sapere che il personaggio principale del gioco, Gabriel Diaz, altri non è che il padre di Kait, la protagonista di Gears 5. Già perché Gears Tactics rappresenta un prequel della serie e ci permetterà di affrontare Ukkon, un genetista delle locuste che crea ogni tipo di mostruosità.

Il filmato ci permette di dare anche un’occhiata alle dinamiche di personalizzazione dei soldati, a partire da quelle che hanno effetti tangibili sul gameplay, quali la scelta delle abilità da sbloccare a ogni passaggio di livello, fino alla customizzazione delle varie componenti estetiche di ognuno di essi. Non mancheranno, inoltre, le classiche esecuzioni in corpo a corpo, vero e proprio marchio di fabbrica della serie, che in Gears Tactics assumeranno un valora decisamente importante nell’economia di ogni scontro, fornendo punti azione agli alleati.

Prima di concludere vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 28 aprile su PC e sarà incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass già al lancio. La pubblicazione della versione Xbox One è invece prevista tra qualche mese, ma ancora non è stata fissata una data di uscita definitiva.