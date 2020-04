Grounded ha una data di uscita, diffuso lo story trailer

Durante il consueto appuntamento con Inside Xbox che si è tenuto nella tarda serata di ieri, Microsoft ha annunciato la data di uscita di Grounded, il survival game in lavorazione presso Obsidian Entertainment.

La Casa di Redmond ha inoltre approfittato dell’occasione per diffondere lo story trailer che include anche alcune sequenze di gameplay inedite. Questo particolare videogioco di stampo sandbox con elementi survival degli autori di The Outer Worlds approderà su PC e Xbox One dal 28 luglio 2020. Segnaliamo, infine, che questa versione iniziale di Grounded non sarà quella completa e definitiva giacché l’opera verrà pubblicata attraverso i programmi Xbox Game Preview e Steam Early Access. Il gioco sarà incluso già al day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.