Cyberpunk 2077: CD Projekt ribadisce che non verrà rinviato

Approfittando della presentazione degli ultimi risultati economici della compagnia, CD Projekt ha ribadito che Cyberpunk 2077 non verrà rinviato ulteriormente.

Stando alle parole di Adam Kiciński, presidente della compagnia polacca, la pandemia di Coronavirus che sta coinvogendo il mondo intero non dovrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo del gioco di ruolo giacché il team ha iniziato a lavorare da casa già dalla metà dello scorso mese di marzo. Lo studio di sviluppo ha messo in atto tutti i protocolli per assicurare la continuità lavorativa anche in smart working, dunque la data di uscita del 17 settembre verrà rispettata. Kiciński spiega che CD Projekt è dotata di tutti gli strumenti necessari affinché questo traguardo venga raggiunto, dunque non dovrebbero esserci problemi e ulteriori rinvii.

