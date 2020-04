Dragon Marked for Death per PC ha una data di uscita

Inti Creates ha confezionato un nuovo trailer di Dragon Marked for Death per annunciarne la data di uscita della versione PC.

Questo action RPG bidimensionale segue le vicende degli ultimi sopravvissuti del clan Dragonblood, i quali partono all’avventura per salvare il loro oracolo imprigionato dal regno di Medius. Selezionando uno tra quattro personaggi giocabili, i giocatori dovranno affrontare sfide intense e completare missioni per acquisire esperienza e potenziare così il proprio avatar.

Dragon Marked for Death sarà disponibile su PC tramite Steam dal prossimo 21 aprile.