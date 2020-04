Draw Distance ha annunciato una nuova visual novel proveniente dal famoso marchio di giochi di ruolo Vampire: The Masquerade. Shadows of New York è una nuova pseudo-espansione per Coteries of New York del 2019 e arriverà su PC e console nel tardo 2020.

Shadows of New York seguirà la storia oscura di una giovane donna di Lasombra, descritta come “un reietto nella sua setta vampirica. Un prigioniero politico senza alcun valore particolare. Un immigrato che non ha mai trovato le sue radici”. Ma quando l’omicidio colpisce il leader degli Anarch di New York, il nostro viene misteriosamente scelto come succhiasangue per indagare. Perché lei? E chi c’è dietro questo ultimo atto di violenza in una città in cui ogni passo, ogni curva, ogni incontro è irto di pericoli?

Draw Distance ha affermato che Shadows of New York è una storia a sé stante e non richiederà ai giocatori di aver sperimentato Coteries of New York (anche se Shadows presenterà riferimenti e legami a molti elementi dell’universo di Vampire: The Masquerade). Lo sviluppatore afferma inoltre che saranno necessari più playthrough per vedere tutto ciò che questa realizzazione di The Big Apple ha da offrire.

Vampire The Masquerade: Shadows of New York uscirà su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.

