The Crew 2 è gratuito per tutto il weekend a partire da oggi

Ubisoft annuncia che The Crew 2 sarà giocabile gratuitamente dal 9 al 13 aprile su PlayStation 4 e Windows PC tramite Uplay.

I giocatori potranno accedere al gioco completo, incluso il nuovo aggiornamento Inner Drive, che offre 20 nuovi veicoli, competizioni PvE settimanali e alcuni eventi LIVE Summit unici, in cui dovranno raggiungere la vetta della classifica per aggiudicarsi alcune fantastiche ricompense in base alla propria posizione. Oltre ai contenuti di Inner Drive, potranno usufruire di centinaia di altre sfide esplorando liberamente il vasto scenario gli Stati Uniti da costa a costa al volante dei veicoli dei loro sogni, da soli o in una modalità cooperativa per quattro giocatori. Inoltre, dall’8 al 15 aprile, sempre nell’ambito del weekend gratuito di The Crew 2, la Ford GT 2005 sarà disponibile per 1 Credito Crew per tutti i giocatori e gratuitamente per i possessori del Season Pass.

I giocatori che vorranno continuare il proprio viaggio nel vasto scenario liberamente esplorabile degli Stati Uniti di The Crew 2 non solo avranno la possibilità di conservare tutti i progressi ottenuti, ma potranno anche usufruire di alcuni sconti per l’acquisto del gioco completo e del Season Pass su Uplay PC. Dal 9 al 16 aprile, le versioni Deluxe del gioco saranno scontate del 75%, mentre il Season Pass sarà disponibile con uno sconto del 50%.

Per maggiori informazioni sul weekend gratuito, potete visitare: https://freeweekend.ubisoft.com/the-crew-2.