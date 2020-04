Sherlock Holmes Crimes and Punishments è gratuito su Epic Games Store

Epic Games Store offre gratuitamente questa settimana Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

Questa settimana, Epic Games Store offre due giochi gratis: Sherlock Holmes: Crimes and Punishments e Close to the Sun.

In Sherlock Holmes di Frogware, i giocatori vestiranno i panni del noto detective e useranno il loro intuito per risolvere sei casi che coinvolgono omicidi, persone scomparse, furti e alcuni che li condurranno nel “regno del fantastico”.

Close to the Sun è un’avventura horror in prima persona ambientata nel 1897. Nel gioco, interpreteremo un giornalista di nome Rose Archer che sta cercando sua sorella sulla nave Helios. Ma gli eventi porteranno presto a scoperte raccapriccianti.

La prossima settimana sarà il turno del folle e divertente titolo d’azione di Avalanche – Just Cause 4, che sarà gratuito insieme al gioco indipendente Wheels of Aurelia.

