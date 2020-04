Gears Tactics si prepara al lancio con un nuovo trailer

Microsoft ha pubblicato il trailer di lancio di Gears Tactics, il tattico a turni sviluppato da Splash Damage e The Coalition in arrivo su PC tra pochi giorni.

Il video che trovate qui in alto ci dà un’infarinatura di questo spin-off ambientato dodici anni prima degli eventi narrati in Gears of War, agli albori della guerra con le locuste. Guidando un gruppo di soldati avremo il compito di dare la caccia a Ukkon, un genetista delle locuste che crea mostri colossali per la macchina bellica aliena.

Vi ricordiamo che Gears Tactics sarà disponibile su PC dal 28 aprile, mentre arriverà su Xbox One entro fine anno.