Scomparso Rick May, il doppiatore del Soldier di Team Fortress 2

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della morte di Rick May, lo storico doppiatore del Soldier di Team Fortress 2.

Il noto attore è scomparso all’età di 79 anni nella giornata di ieri a causa di complicazioni provocate dall’infezione da Coronavirus, come riportato da alcuni utenti sul forum di ResetEra.

Nella sua lunga carriera, Rick May ha partecipato a diverse produzioni videoludiche nelle vesti di doppiatore: sue sono le voci di Dr. M in Sly 3 e e di Peppy in Star Fox 64, giusto per citarne un paio, ma la sua performance più celebre e più amata resta quella del Soldato dello sparatutto a squadre targato Valve.

