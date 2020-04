Crysis potrebbe tornare con un nuovo capitolo o una remaster

Nelle scorse ore l’account Twitter ufficiale della serie Crysis è tornato attivo dopo più di tre anni di inattività, lasciando intendere l’arrivo di novità nel prossimo futuro.

È possibile che Electronic Arts, che detiene i diritti sul franchise, stia pensando a un modo per riportare in vita la serie. A questo punto le possibilità sono molteplici: la prima, nonché la più gettonata, potrebbe essere la realizzazione di remaster di uno o di tutti e tre i capitoli della saga; la seconda opzione potrebbe essere lo sviluppo di un nuovo Crysis, magari un sequel del terzo o un vero e proprio reboot.

Quel che è certo è che qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola, dunque non ci resta che attendere di saperne di più.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020