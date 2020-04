System Shock 3 è ancora in sviluppo, il team lavora da casa

Un paio di mesi fa riportammo la notizia del licenziamento di parte degli sviluppatori di System Shock 3, ora un portavoce di OtherSide Entertainment rassicura i fan dichiarando che i lavori stanno procedendo, sebbene a un ritmo meno sostenuto.

L’esponente della software house è intervenuto direttamente sul forum ufficiale della compagnia, spiegando che il team sta lavorando da casa per via dell’emergenza Coronavirus. Il membro dello studio ha dichiarato che un nuovo concept è in lavorazione e starebbe venendo su abbastanza bene, tuttavia al momento non può sbilanciarsi ulteriormente.

Insomma, a quanto pare System Shock 3 è ancora in sviluppo, tuttavia anche a causa della pandemia potrebbe volerci un po’ di tempo prima che si faccia nuovamente vivo.

