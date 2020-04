Crysis Remastered potrebbe includere l'espansione Warhead

Secondo alcune nuove voci su Crysis Remastered, la raccolta portebbe includere l’espansione Warhead per il classico Crysis. Tim Willits di Sabre Interactive, co-sviluppatore di Crysis Remastered, rivela che maggiori dettagli sul “Remaster” giungeranno presto.

Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, alcune voci suggeriscono che Crytek probabilmente sta lavorando a una collezione simile a Halo: The Master Chief Collection, attraverso la quale sarà possibile ottenere edizioni rimasterizzate di ogni gioco Crysis nel tempo, pagando una sola una volta. In tal caso, i giochi coinvolti nella raccolta sarebbero Crysis e Crysis Warhead.

Crysis Remastered uscirà su PS4, Xbox One, PC e Switch nell’estate 2020 con texture migliorate ad alta risoluzione, supporto per ray-tracing, nuova impostazione della luce e alcune altre funzionalità visive migliorate.

