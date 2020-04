Crysis Remastered: ecco il trailer di presentazione ufficiale

In seguito alle indiscrezioni di ieri, Crytek ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale di Crysis Remastered.

Tra le caratteristiche tecniche introdotte in Crysis Remastered troveremo texture ad alta definizione, temporal anti-aliasing, SSDO, SVOGI, un effetto profondità di campo più raffinato, nuove impostazioni di illuminazione, motion blur, parallax occlusion mapping, e effetti particellari revisionati. Inoltre, tra le novità troveremo anche la nebbia volumetrica e ray tracing in tempo reale implementato a livello software. L’opera di restauro è portata avanti non solo da Crytek, ma anche da Saber Interactive.

Questa riedizione remasterizzata sarà disponibile nel corso dell’estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, confermando così il leak delle scorse ore.