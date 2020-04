The Batman posticipato a causa del coronavirus

La pandemia di coronavirus (COVID-19) ha avuto un effetto importante sull’industria dell’intrattenimento, con l’uscita di molti grandi film di quest’anno posticipata. Ha anche influenzato la produzione di vari film che sarebbero stati programmati per l’uscita nel 2021. Uno di questi è il film DC The Batman ora rinviato di quattro mesi rispetto all’uscita iniziale.

Secondo quanto riportato da Deadline, The Batman sarebbe dovuto uscire nelle sale il 25 giugno 2021. Tuttavia, arriverà ora il 1 ° ottobre. Il film era in produzione da diverse settimane a Londra prima che le riprese fossero sospese a marzo. Il sito osserva che è stato girato solo un quarto del film e che il regista Matt Reeves ha intenzione di tornare a Londra per riprendere la produzione appena possibile.

Il nuovo Batman sarà interpretato da Robert Pattinson, con Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. Le immagini ufficiali della nuova Batmobile sono state pubblicate a marzo, poco prima che la produzione fosse interrotta.

Batman non è l’unico film DC a cui è stata data una nuova data di uscita. Il film su Flash è passato al 3 giugno 2022, mentre Shazam 2 è stato spostato da aprile 2022 a novembre dello stesso anno.

Fonte